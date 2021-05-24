Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан

Начался визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан

Начался визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Визит является частью продолжающихся консультаций между официальными лицами Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики. Министр иностранных дел Ирана встретится с рядом высокопоставленных официальных лиц Азербайджана.

Основная цель визита - обсуждение последних событий в двусторонних отношениях и важнейших региональных и международных вопросов, а также обмен мнениями.