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Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан

Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан Начался визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан
Внешняя политика
24 мая 2021 г. 22:13
Начался визит главы МИД Ирана в Азербайджан
Мохаммад Джавад Зариф

Начался визит министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в посольстве Ирана в Азербайджане.

Визит является частью продолжающихся консультаций между официальными лицами Исламской Республики Иран и Азербайджанской Республики. Министр иностранных дел Ирана встретится с рядом высокопоставленных официальных лиц Азербайджана.

Основная цель визита - обсуждение последних событий в двусторонних отношениях и важнейших региональных и международных вопросов, а также обмен мнениями.

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