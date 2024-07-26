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К поискам двух человек в горах Грузии задействован вертолет

К поискам двух человек в горах Грузии задействован вертолет Вертолет пограничной полиции задействован к спасательной операции по поиску двух человек, пропавших без вести на территории Местии и Лентехи в горном районе Грузии-Сванети.
В регионе
26 июля 2024 г. 11:44
К поискам двух человек в горах Грузии задействован вертолет

Вертолет пограничной полиции задействован к спасательной операции по поиску двух человек, пропавших без вести на территории Местии и Лентехи в горном районе Грузии-Сванети.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

По данным СМИ, два жителя Сванети шли из Лентехи через ущелье Ласдили. Выйдя на связь в последний раз 24 июля, они сообщили, что заблудились и не могут найти тропу.

В поисково-спасательной операции задействованы сотрудники горноспасательных сил Тбилиси, Имерети и Местии, а также дроны.

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