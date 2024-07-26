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Шамиль Айрым: В Стамбуле откроется азербайджанская школа

Шамиль Айрым: В Стамбуле откроется азербайджанская школа В Стамбуле планируется открытие азербайджанской школы.
В регионе
26 июля 2024 г. 16:05
Шамиль Айрым: В Стамбуле откроется азербайджанская школа

В Стамбуле планируется открытие азербайджанской школы.

Об этом анкарскому бюро Report заявил депутат турецкого парламента, глава межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым.

Данное учебное заведение будет работать в соответствии с системой, которая будет адаптирована к учебным программам Турции.

"Мы оказали и оказываем поддержку в том, чтобы дети и внуки наших соотечественников жили и получали образование в Стамбуле на законных основаниях. Например, есть несколько азербайджанских школ, которые функционируют на неофициальной основе. Но скоро азербайджанская школа будет действовать в Стамбуле официально, как это и подобает союзническим отношениям двух братских стран".

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Версия на азербайджанском языке Şamil Ayrım: İstanbulda rəsmi qaydada Azərbaycan məktəbi açılacaq

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