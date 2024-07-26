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Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл с деловым заходом в Алжир

Фрегат "Адмирал Горшков" прибыл с деловым заходом в Алжир Многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков" прибыл с деловым заходом в порт Оран.
В регионе
26 июля 2024 г. 15:27
Фрегат Адмирал Горшков прибыл с деловым заходом в Алжир

Многоцелевой фрегат "Адмирал Горшков" прибыл с деловым заходом в порт Оран.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом "Адмирал флота Советского Союза Горшков", выполняющий задачи похода в дальней морской зоне, совершил деловой заход в порт Оран Алжирской Народной Демократической Республики", - сказали в пресс-службе.

Вместе с ним в порт прибыл средний морской танкер "Академик Пашин". Визит российских моряков продлится несколько дней.

В пресс-службе отметили, что за это время экипажи фрегата и судна обеспечения планируют принять участие в протокольных мероприятиях, отдохнуть на берегу после трансатлантического перехода, ознакомиться с местными достопримечательностями, побывать в национальном музее "Забана", провести товарищеский матч по футболу с моряками ВМС Алжира, а также пополнить запасы пресной воды и продовольствия.

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