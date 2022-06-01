Генштаб ВСУ: За сутки потери ВС России составили 70 человек

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности опре

На Волынском и Полесском направлениях подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять задачи по усилению охраны участка украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по проверке боевой готовности определенных соединений и воинских частей.

Как передает Report со ссылкой на Генштаб ВС Украины, на Северском направлении подразделения противника производят инженерное оборудование позиций в районах некоторых населенных пунктов Брянской области, на расстоянии около 3 км от госграницы Украины.

"Противник нанес ракетный авиационный удар с самолетов Су-35 по Белополью Сумской области. Огнем артиллерии нанес поражение в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Донецком направлении подразделения противника при поддержке авиации основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий.

С целью нанесения потерь и истощения личного состава наших войск, противник производит огневое поражение вдоль линии столкновения из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Провел ремонт железнодорожного мостового перехода в районе населенного пункта Купянск для восстановления логистического снабжения железнодорожной веткой Купянск – Лиман.

На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия в северных, южных и восточных районах города Северодонецк, отдельными подразделениями добился успеха, закрепляется в центре города.

В Запорожском направлении российские войска проводили инженерные работы по усовершенствованию фортификаций второй линии обороны. Передислоцировал в район населенного пункта Васильевка в танковый батальон Т-62 и в мотострелковый батальон.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях противник удерживает занятые позиции, наносит огневое поражение из минометов и ствольной артиллерии.

В акваториях Черного и Азовского морей корабли черноморского флота российской федерации продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и блокаду судоходства.

Штормом сорвало с якоря 2 морских мины российских войск. Одну унесло волнами к берегу Одесщины, где ее обезвредили специалисты подрывной команды Военно-Морских сил, другую наши воины взорвали прямо в море.

В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находится один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак врага, уничтожены два танка, тринадцать артиллерийских систем, восемь боевых бронированных машин и шесть вражеских автомобилей. На юге, в Херсонской и Николаевской областях потери российских войск, кроме военной техники, составили около 70 человек", - сказано в сообщении.