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Генштаб ВСУ: За сутки отражены 10 воздушных атак ВС РФ, уничтожены 3 самолета, 4 БПЛА

Генштаб ВСУ: За сутки отражены 10 воздушных атак ВС РФ, уничтожены 3 самолета, 4 БПЛА Группировкой ВВС Украины за предыдущие сутки были отражены 10 воздушных целей: 3 самолета, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатых ракеты.
В регионе
26 апреля 2022 г. 09:07
Генштаб ВСУ: За сутки отражены 10 воздушных атак ВС РФ, уничтожены 3 самолета, 4 БПЛА

Группировкой ВВС Украины за предыдущие сутки были отражены 10 воздушных целей: 3 самолета, 4 БПЛА оперативно-тактического уровня и 3 крылатых ракеты.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Генштаба ВСУ, на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты шесть атак противника: уничтожены 4 танка, 5 артиллерийских систем, 13 единиц бронированной техники, 15 единиц автомобильной техники, 2 топливозаправщика и 1 зенитная установка.

"Продолжаются наступательные действия противника в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного коридора между территориями и оккупированным Крымом.

"На Слобожанском направлении противник усиливает группировку войск, продолжает частичную блокировку города Харькова и огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

Противник пытается проводить наступление в направлении населенного пункта Заводы. Продолжаются боевые действия.

На Донецком и Таврическом направлениях врагом осуществляется перемещение пунктов управления ближе к линии боевого столкновения.

Противник оказывает огневое влияние по позициям наших войск с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня по всей линии столкновения, так: на Северодонецком направлении противник ведет боевые действия в районе населенного пункта Рубежное; на Попаснянском направлении пытается овладеть Попасной, продолжаются бои; на Кураховском направлении безуспешно совершал наступательные действия в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка; на Запорожском направлении противник ведет наступательные боевые действия в направлении населенного пункта Трудолюбовка, продолжаются бои. Противник оказывает массированное огневое воздействие и блокировку наших подразделений в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе.

На Южнобужском направлении противник, по всей линии столкновения, производил единичные обстрелы наших подразделений. Фиксируется разведывательная активность в районе административной границы Николаевской области.

В районе населенного пункта Большая Александровка Херсонской области защитники Украины уничтожили склад с боеприпасами и большое количество личного состава российских войск (более 70 человек убиты). Точное количество погибших уточняется.

Подразделения вооруженных сил Российской Федерации пытаются осуществлять воздушную разведку над территорией Одесской области", - сказано в сообщении.

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