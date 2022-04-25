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Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 21 900 человек, 884 танков

Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 21 900 человек, 884 танков Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 900 человек.
В регионе
25 апреля 2022 г. 12:15
Генштаб ВСУ: Потери ВС России составили 21 900 человек, 884 танков

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 21 900 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 884 танков, 2 258 боевых бронированных машин, 411 артиллерийских систем, 149 реактивных систем залпового огня, 181 самолет и 154 вертолетов.

Кроме того, ВС России потеряли 1 566 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 201 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 28 единиц специальной техники.

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