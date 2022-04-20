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Генштаб ВСУ: Потери РФ составили 20,9 тыс. человек, 815 танков и 171 самолет

Генштаб ВСУ: Потери РФ составили 20,9 тыс. человек, 815 танков и 171 самолет Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 20 900 человек.
В регионе
20 апреля 2022 г. 12:28
Генштаб ВСУ: Потери РФ составили 20,9 тыс. человек, 815 танков и 171 самолет

Боевые потери российских войск с начала полномасштабных боевых действий в Украине составили около 20 900 человек.

Как передает Report, об этом сообщил Генштаба Вооруженных сил Украины.

За этот период РФ также потеряла 815 танков, 2 087 боевых бронированных машин, 391 артиллерийскую систему, 136 реактивных систем залпового огня, 67 средств противовоздушной обороны, 171 самолет и 150 вертолетов.

Кроме того, ВС России потеряли 1 504 единицы автомобильной техники, 8 судов, 76 цистерн с горюче-смазочными материалами, 165 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 4 пусковые установки ракетных комплексов и 27 единиц специальной техники.

Согласно сводкам Генштаба, за сутки уничтожено около 100 человек, 13 танков, 24 ББМ, 5 артсистем, 4 РСЗО, 2 самолета, 7 беспилотников и 9 автомобилей.

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении

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