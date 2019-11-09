​Генсек Совета Европы посетит Грузию

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич посетит Грузию 11 ноября.

Как передает местное бюро Report, информацию распространило министерство иностранных дел Грузии.

Визит генсека в страну связан с будущим председательством страны в комитете министров СЕ. В рамках визита М.П.Бурич встретится с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани. Стороны обсудят председательство Грузии в комитете Совета Европы.

На встрече также рассмотрят сотрудничество между Грузией и СЕ и будущие планы.

В рамках визита генсека состоятся мероприятия по случаю 70-летия Совета Европы, 20-летия членства Грузии в организации, официальная презентация плана деятельности по Грузии на 2020-2023 годы.

Генсек СЕ в рамках визита в Грузии встретится с президентом страны, премьер-министром, спикером парламента и другими официальными лицами.