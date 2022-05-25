Генсек НАТО: Украинский кризис разрешится за столом переговоров

Украинский конфликт разрешится в ходе мирных переговоров, но Североатлантический альянс поможет Украине "достичь результатов на земле", чтобы Киев добился максимальных успехов в рамках диалога.

Украинский конфликт разрешится в ходе мирных переговоров, но Североатлантический альянс поможет Украине "достичь результатов на земле", чтобы Киев добился максимальных успехов в рамках диалога.

Как передает Report, об этом на международном экономическом форуме в Давосе заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы должны поддерживать Украину, чтобы помочь ей достичь результатов на земле, что позволит договариваться за столом переговоров. Я абсолютно уверен, что, скорее всего, разрешится за столом переговоров, но вопрос: как и когда?" – сказал он.

Столтенберг также отметил, что НАТО пытается не допустить ситуации, при которой конфликт перекинется на территории стран-участников альянса.

"Лучший путь предотвратить эскалацию - быть очень твердыми, дать абсолютно четко понять, что невозможно атаковать любую страну НАТО, не получив немедленный ответ всего альянса", – сказал он.

Генсек добавил, что Североатлантический альянс решает "сложную задачу": поддержать Украину, с одной стороны, и не направлять свои войска на украинскую территорию, чтобы предотвратить разрастание конфликта и его распространение на соседние страны - с другой.