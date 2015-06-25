​Гендиректор "Электрические сети Армении" покинул Ереван

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Генеральный директор компании "Электрические сети Армении" Евгений Бибин на неопределенный срок отбыл в Москву. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

"Он в командировке, и я не могу сказать – когда возвратится", - заявила пресс-секретарь "Электрических сетей Армении" Наталья Сарджанян.

Напомним, что в Армении с 19 июня проходят акции в знак протеста против подорожания электроэнергии. Тысячи людей в различных городах и районах выходят на улицы, чтобы выразить свой протест против решения правительства. Полиция разогнала акцию в Ереване 23 июня и арестовала 237 человек. В отношении их было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".