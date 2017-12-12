ФСБ России предотвратила готовившийся в Новый год теракт

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Федеральная служба безопасности (ФСБ) России пресекла в Московском регионе деятельность группы выходцев из Центральной Азии, готовившей теракты на Новый Год и в период предвыборной президентской кампании.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) России Александр Бортников.

"У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора", - сказал А. Бортников на заседании НАК.

По его словам, в России в 2017 году предотвращено 18 крупных терактов, пресечена деятельность 56 законспирированных террористических ячеек.

Напомним, что очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.