Еще несколько сел Болниси полностью изолированы

"Вчера села Болниси - Казрети и Баличи были изолированы от муниципального центра".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил губернатор региона Квемо Картли Шота Рехвиашвили.

По его словам, существует высокий риск распространения коронавируса в этих селах: "Инфекция получила широкое распространение в Болнисском муниципалитете. По этой причине мы приняли решение о закрытии муниципального центра Болниси и села Рачисубани".

Отметим, что до этого полностью были изолированы два села Болниси - Кяпянекчи (Квемо Болниси) и Имиргасан (Саванети). В районе коронавирусом заразились 35 человек.