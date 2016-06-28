​Эрдоган: Это письмо, которое я направил Путину, уверен, послужит на пользу обеим нашим странам

Баку. 28 Июня. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что в письме президенту РФ Владимиру Путину выразил сожаление за инцидент со сбитым Су-24.

Как передает Report, об этом он заявил во время выступления в Анкаре.

"В отношениях с Россией у нас произошел кризис из-за самолета. Мы предприняли шаги, чтобы убрать этот негатив из наших отношений. Это письмо, которое я направил для восстановления развития отношений с Россией, уверен, послужит на пользу обеим нашим странам", - сказал он.

Эрдоган добавил, что в направленном письме он "лично Путину выразил сожаление из-за произошедшего" инцидента с самолетом.

"Также я напомнил о наших возможностях для регионального сотрудничества по широкому спектру вопросов. Я верю, что мы сможем быстро нормализовать наши отношения, срочно избавившись от этой наносящей вред обеим странам нынешней ситуации", - заявил Эрдоган.