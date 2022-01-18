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Эксперт: Грузия не изменит свою позицию в отношении формата "3+3”

Эксперт: Грузия не изменит свою позицию в отношении формата "3+3” “Не верю, что Грузия изменит свою позицию в отношении платформы сотрудничества “3+3”.
В регионе
18 января 2022 г. 13:01
Эксперт: Грузия не изменит свою позицию в отношении формата 3+3”

“Не верю, что Грузия изменит свою позицию в отношении платформы сотрудничества “3+3”.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила президент Фонда стратегических и международных исследований Грузии (Фонд Рондели) Екатерина Метревели.

По ее словам, в Министерстве иностранных дел Грузии и в местном экспертном сообществе относительно формата существует открытая позиция, которая заключается в том, что Грузия не может быть представлена на той же платформе, что и оккупировавшая 20 процентов территории Грузии Россия.

Отметим, что идею создания платформы сотрудничества шести стран, в которую входят Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран, выдвинули президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Платформа, в первую очередь, предполагает открытие транспортно-коммуникационных коридоров между странами региона и создание основы для дальнейшего сотрудничества.

Официальный Тбилиси считает неприемлемым участие Грузии в формате “3+3” совместно с Россией.

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Версия на английском языке Expert: Georgia will not change position on 3 + 3 format
Версия на азербайджанском языке Ekspert: “Gürcüstan “3+3” formatı ilə bağlı mövqeyini dəyişməyəcək”

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