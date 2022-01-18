Эксперт: Грузия не изменит свою позицию в отношении формата "3+3”

“Не верю, что Грузия изменит свою позицию в отношении платформы сотрудничества “3+3”.

“Не верю, что Грузия изменит свою позицию в отношении платформы сотрудничества “3+3”.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявила президент Фонда стратегических и международных исследований Грузии (Фонд Рондели) Екатерина Метревели.

По ее словам, в Министерстве иностранных дел Грузии и в местном экспертном сообществе относительно формата существует открытая позиция, которая заключается в том, что Грузия не может быть представлена на той же платформе, что и оккупировавшая 20 процентов территории Грузии Россия.

Отметим, что идею создания платформы сотрудничества шести стран, в которую входят Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция и Иран, выдвинули президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев. Платформа, в первую очередь, предполагает открытие транспортно-коммуникационных коридоров между странами региона и создание основы для дальнейшего сотрудничества.

Официальный Тбилиси считает неприемлемым участие Грузии в формате “3+3” совместно с Россией.