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Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру

Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру Недавняя встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Берлине наполняет надеждой стремление к устойчивому миру на Южном Кавказе.
В регионе
4 марта 2024 г. 13:08
Эксперт: Берлинская встреча между Азербайджаном и Арменией - обнадеживающий шаг к устойчивому миру

Недавняя встреча главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном в Берлине дает надежду на достижение устойчивого мира на Южном Кавказе, судя по всему, и время для этого уже подошло.

Об этом Report заявила политический аналитик, сотрудник Института изучения стран Ближнего Востока, Центральной Азии и Кавказа (MECACS) в Школе международных отношений Университета Сент-Эндрюс Нина Люттерйоханн (Nina Lutterjohann).

Эксперт отметила, что недавняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении в Берлине выделялась мирным тоном и стремлением к скорому достижению мира, что опять же звучит обнадеживающе.

"Эффективность германской платформы может быть обусловлена тем, что Германия является "сбалансированным актором", кроме того, время похоже подходящее", - сказала она.

"Я думаю, что эта встреча была подготовлена еще в ноябре 2023 года, когда министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетила обе южнокавказские республики в то время как стало ясно, что встречи при посредничестве ЕС и США не дают результатов. Обнадеживает тот факт, что в декабре обе страны выступили с совместным заявлением о своем желании достичь мирного соглашения", - сказала она, добавив, что очередным шагом стала закрытая встреча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности 17 февраля канцлера Германии Олафа Шольца с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

По ее словам, несмотря на положительные шаги в урегулировании армяно-азербайджанских отношений, все же существуют вызовы, связанные с форматом переговоров. Примечательно, что армянская сторона предпочитает вовлечение западных посредников, в то время как правительство Азербайджана разочаровано любым посредничеством.

"Другой проблемой является отсутствие соглашения о границе между двумя странами, а также несогласие Армении на возобновление транспортного сообщения между Нахчываном и остальной частью Азербайджана", - добавила она.

Тем не менее эксперт выразила надежду на продолжение встреч с целью окончательного достижения мира в регионе Южного Кавказа.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: Azərbaycan və Ermənistan arasında Berlin görüşü davamlı sülhə doğru ümidverici addımdır
Версия на английском языке Expert: Azerbaijan-Armenia Berlin meeting - encouraging step towards sustainable peace

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