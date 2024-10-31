Папуашвили призвал президента представить доказательства фальсификации выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна представить доказательства фальсификации парламентских выборов 26 октября.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили должна представить доказательства фальсификации парламентских выборов 26 октября.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.

"Пусть скажет, что она сплетничала и сплетничала перед международной прессой и подрывала репутацию грузин, или пусть представит доказательства", - сказал Папуашвили.

Он подчеркнул, что президент Грузии заявила о фальсификации в утвердительной форме.

На второй день после парламентских выборов Зурабишвили заявила, что произошла тотальная фальсификация выборов, а чтобы ее "отмыть", использовались современные технологии. Позже президент сказала, что с одним документом можно было голосовать примерно 17 раз.

По словам главы парламента, заявление Зурабишвили в ответ на ее вызов в прокуратуру указывает на то, что она не разбирается в элементарных правовых вопросах.

На брифинге 30 октября Зурабишвили сказала, что во всех "нормальных странах" следственный орган сам должен находить доказательства, а не просить их у президента.