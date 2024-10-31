Лавров: Совместная работа стран Каспия способствует стабильности в Евразии

Совместная работа государств Каспийского региона (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) вносит вклад в обеспечение стабильности в Евразии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам II Международного Каспийского цифрового форума.
"Совместная работа стран Каспия вносит весомый вклад в обеспечение стабильности и устойчивого развития в Евразии, объективно содействует упрочению многополярных начал международной жизни", - сказал министр.
Он отметил, что Каспийский регион обладает огромным потенциалом развития в торгово-экономической, транспортно-транзитной, экологической, научной, гуманитарной и других сферах.
"Каждая из них нуждается в современных цифровых решениях. Конкретные шаги Минцифры России по укреплению этого перспективного направления взаимодействия каспийской "пятерки" заслуживают всяческой поддержки", - сказал он.