Лавров: Совместная работа стран Каспия способствует стабильности в Евразии

Совместная работа государств Каспийского региона (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) вносит вклад в обеспечение стабильности в Евразии.

Совместная работа государств Каспийского региона (Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан) вносит вклад в обеспечение стабильности в Евразии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам II Международного Каспийского цифрового форума.

"Совместная работа стран Каспия вносит весомый вклад в обеспечение стабильности и устойчивого развития в Евразии, объективно содействует упрочению многополярных начал международной жизни", - сказал министр.

Он отметил, что Каспийский регион обладает огромным потенциалом развития в торгово-экономической, транспортно-транзитной, экологической, научной, гуманитарной и других сферах.

"Каждая из них нуждается в современных цифровых решениях. Конкретные шаги Минцифры России по укреплению этого перспективного направления взаимодействия каспийской "пятерки" заслуживают всяческой поддержки", - сказал он.