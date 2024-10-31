Пашинян: Нельзя присваивать чужую нематериальную ценность, коньяк производится во Франции

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что нельзя называть армянскую алкогольную продукцию коньяком.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом он заявил в ходе заседания правительства.

По его словам, в последние сто лет на этикетках пишется "коньяк".

"Люди приобрели эмоциональную связь, это часть нашего восприятия, но это не означает, что мы должны продолжать двигаться в этом направлении и говорить, что коньяк создали мы. Нельзя так, коньяк является нематериальной ценностью Франции. Не бывает так, что мы говорим армянский коньяк, - армянское бренди", - сказал он, добавив, что даже в семьях должны "коньяк называть бренди".

По его словам, если не получается придумать новое название, значит надо подумать что-то вокруг названия "бренди".

Министр экономики Геворг Папоян заявил, что с помощью ЕС армянские производители начали брендировать свой продукт как бренди.