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При взрыве газа в Черкесске два человека погибли, девять пострадали

При взрыве газа в Черкесске два человека погибли, девять пострадали Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до 9 человек.
В регионе
31 октября 2024 г. 09:53
При взрыве газа в Черкесске два человека погибли, девять пострадали

Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до 9 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС региона.

09.17

Два человека погибли и семь, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика).

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"По предварительным данным, в происшествии пострадали семь человек. Трое из них доставлены в больницу", - сказал собеседник.

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