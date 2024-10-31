При взрыве газа в Черкесске два человека погибли, девять пострадали

Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до 9 человек.

Число пострадавших при взрыве газа в Черкесске увеличилось до 9 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МЧС региона.

09.17

Два человека погибли и семь, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа в многоквартирном доме в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика).

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.

"По предварительным данным, в происшествии пострадали семь человек. Трое из них доставлены в больницу", - сказал собеседник.