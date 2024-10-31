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Премьер Грузии сообщил об отсутствии существенных нарушений на выборах

Премьер Грузии сообщил об отсутствии существенных нарушений на выборах Каких-либо фактов, указывающих на существенные нарушения на прошедших в Грузии парламентских выборах, нет, несмотря на обвинения оппозиции в фальсификации.
В регионе
31 октября 2024 г. 23:30
Премьер Грузии сообщил об отсутствии существенных нарушений на выборах

Каких-либо фактов, указывающих на существенные нарушения на прошедших в Грузии парламентских выборах, нет, несмотря на обвинения оппозиции в фальсификации.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Имеди".

"В действительности не существует никаких фактов, указывающих на то, что не то, что речь идет о фальсификации, а что могли быть установлены какие-либо серьезные нарушения на этих выборах", - сказал Кобахидзе.

Напомним, что 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав свыше 54% голосов избирателей.

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