Премьер Грузии сообщил об отсутствии существенных нарушений на выборах

Каких-либо фактов, указывающих на существенные нарушения на прошедших в Грузии парламентских выборах, нет, несмотря на обвинения оппозиции в фальсификации.

Каких-либо фактов, указывающих на существенные нарушения на прошедших в Грузии парламентских выборах, нет, несмотря на обвинения оппозиции в фальсификации.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Имеди".

"В действительности не существует никаких фактов, указывающих на то, что не то, что речь идет о фальсификации, а что могли быть установлены какие-либо серьезные нарушения на этих выборах", - сказал Кобахидзе.

Напомним, что 26 октября в Грузии состоялись парламентские выборы. По итогам голосования, победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав свыше 54% голосов избирателей.