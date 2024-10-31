Миллер: США приветствуют формализацию Баку и Ереваном правил процедуры делимитации границы

США приветствуют решение Азербайджана и Армении формализовать процедурные правила по делимитации границы.

США приветствуют решение Азербайджана и Армении формализовать процедурные правила по делимитации границы.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении руководителя пресс-службы ведомства Мэттью Миллера на странице в соцсети Х.

По его словам, это демонстрирует, что прогресс возможен путем постоянного диалога.

"США приветствуют решение Армении и Азербайджана формализовать процедурные правила по делимитации границы, демонстрируя, что прогресс возможен путем постоянного диалога. Мы поддерживаем работу обеих сторон, направленную на достижение прочного и достойного мира ради безопасности и процветания в регионе", - подчеркнул Миллер.

Напомним, что указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 25 октября было утверждено "Положение о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по делимитации государственной границы и вопросам пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой".