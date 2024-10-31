В ЦИК Беларуси обратились три человека для регистрации в качестве кандидатов в президенты

В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Дианы Ковалевой кандидатом в президенты.

В ЦИК Беларуси представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Дианы Ковалевой кандидатом в президенты.

Как передает Report, об этом сообщает БЕЛТА.

Предприниматель из Могилева представила документы в ЦИК лично.

Комиссия также получила документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Анны Канопацкой кандидатом в президенты Беларуси.

Кроме того, в Центризбирком представлены документы о регистрации инициативной группы граждан по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения Сергея Бобрикова

Отметим, что президентские выборы назначены на 26 января 2025 года.

Ранее помимо действующего президента Александра Лукашенко, также документы на регистрацию инициативной группы по сбору подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты подали руководитель главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольга Чемоданова, председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич и глава Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.

Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты Белоруссии начнется 7 ноября и продлится до 6 декабря. Затем в 10-дневный срок будет проверена достоверность представленных подписных листов. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 22 по 31 декабря.