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Колумбийский журналист: У города Шуша​ большой потенциал​

Колумбийский журналист: У города Шуша​ большой потенциал​ "Город Шуша напомнил мне древнюю Гавану. Он вызвал во мне чувство ностальгии. У города Шуша очень прекрасная аура".
Карабах
24 июля 2021 г. 11:19
Колумбийский журналист: У города Шуша​ большой потенциал​

"Город Шуша напомнил мне древнюю Гавану. Он вызвал во мне чувство ностальгии. У города Шуша очень прекрасная аура".

Об этом Report заявил колумбийский журналист Роберто Тробахо.

"И после восстановления у этого города есть большой потенциал, все узнают о нем, и будут приезжать. Азербайджанцы - очень духовная нация, чтящая свои традиции и мне кажется этому стоит поучиться у азербайджанцев", - подчеркнул журналист.

Р. Тробахо посетил ряд достопримечательностей этого города, в том числе Верхнюю и Нижнюю мечети Говхер-аги. По его мнению, то, как глумились над религией армяне, держа в мечетях скот, совершенно неприемлимо:

"Я - католик, однако вне зависимости от вероисповедания, Бог - един. Нужно уважать друг друга, с точки зрения прав человека. Одной из основных свобод является свобода вероисповедания, поэтому армяне не должны были так поступать. Так делать нельзя, это очень серьезный вопрос", - подчеркнул колумбийский журналист.

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Версия на азербайджанском языке Kolumbiyalı jurnalist: “Şuşa şəhərinin böyük potensialı var”

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