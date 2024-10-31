Лукашенко упрекнул ШОС и БРИКС в недостатке конкретных решений

Организации БРИКС и ШОС не принимают конкретные шаги.

Организации БРИКС и ШОС не принимают конкретные шаги.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на II международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По его словам, в мире сформировался запрос на уход от однополярного мироустройства. Реакцией на него стало появление региональной ШОС, глобальной БРИКС как платформ для объединения единомышленников.

"Мы слишком много надежд сегодня возлагаем на региональные и глобальные организации, к примеру ШОС и БРИКС. Это было видно, несмотря на успешное проведение БРИКС в Казани. К сожалению, было видно, что "телепаемся" мы, по-народному говоря, а не предпринимаем конкретных шагов для развития этой глобальной организации - БРИКС. А люди-то хотят альтернативы", - сказал он, отметив, что необходимо предпринять реальные шаги.