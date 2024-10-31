О нас

Лукашенко упрекнул ШОС и БРИКС в недостатке конкретных решений

Лукашенко упрекнул ШОС и БРИКС в недостатке конкретных решений Организации БРИКС и ШОС не принимают конкретные шаги.
В регионе
31 октября 2024 г. 13:54
Лукашенко упрекнул ШОС и БРИКС в недостатке конкретных решений

Организации БРИКС и ШОС не принимают конкретные шаги.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на II международной конференции по евразийской безопасности в Минске.

По его словам, в мире сформировался запрос на уход от однополярного мироустройства. Реакцией на него стало появление региональной ШОС, глобальной БРИКС как платформ для объединения единомышленников.

"Мы слишком много надежд сегодня возлагаем на региональные и глобальные организации, к примеру ШОС и БРИКС. Это было видно, несмотря на успешное проведение БРИКС в Казани. К сожалению, было видно, что "телепаемся" мы, по-народному говоря, а не предпринимаем конкретных шагов для развития этой глобальной организации - БРИКС. А люди-то хотят альтернативы", - сказал он, отметив, что необходимо предпринять реальные шаги.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Lukashenko criticizes lack of concrete actions from SCO and BRICS

Самое читаемое

Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
Статус страны-партнера БРИКС получили 13 государств
24 октября 2024 г. 16:23
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане
24 октября 2024 г. 15:19
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
МИД Польши: 10 сотрудников Генконсульства РФ должны будут покинуть страну
24 октября 2024 г. 16:08
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
Дождливая погода в Азербайджане сохранится до полудня воскресенья
26 октября 2024 г. 21:36
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
Путешественница: В Карабахе гармонично сочетается историческая и современная архитектура
28 октября 2024 г. 10:24
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
COP29 станет крупнейшим мероприятием, которое когда-либо принимал Азербайджан
29 октября 2024 г. 21:43
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
Путешественник из Великобритании: В Азербайджане очень трепетно относятся к историческим памятникам
28 октября 2024 г. 10:45
На выходных ожидается сильный ветер
На выходных ожидается сильный ветер
24 октября 2024 г. 17:04
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
Температура воздуха в Баку завтра прогреется до 19 градусов
29 октября 2024 г. 12:19
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
В Судане при нападении боевиков СБР погибли 124 человека
27 октября 2024 г. 00:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi