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Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы в Грузии

Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы в Грузии Беспрецедентное вмешательство извне было зафиксировано на прошедших в Грузии парламентских выборах.
В регионе
1 ноября 2024 г. 01:20
Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы в Грузии

Беспрецедентное вмешательство извне было зафиксировано на прошедших в Грузии парламентских выборах.

Как передает Report, об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Имеди".

"Зарубежное финансирование используется в Грузии для политических целей. В том числе на этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе иностранными деньгами", - сказал Кобахидзе, затронув принятый в стране закон "О прозрачности иностранного влияния", который подвергается критике со стороны Запада.

В качестве примера иностранного вмешательства премьер привел предвыборный митинг-концерт оппозиции, который прошел в Тбилиси 20 октября, за шесть дней до выборов.

По словам Кобахидзе, акция была профинансирована неправительственными организациями, которые получают средства из-за границы.

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