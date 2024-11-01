Кобахидзе заявил о беспрецедентном вмешательстве извне в выборы в Грузии

Беспрецедентное вмешательство извне было зафиксировано на прошедших в Грузии парламентских выборах.

Беспрецедентное вмешательство извне было зафиксировано на прошедших в Грузии парламентских выборах.

Как передает Report , об этом заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу "Имеди".

"Зарубежное финансирование используется в Грузии для политических целей. В том числе на этих выборах было зафиксировано беспрецедентное вмешательство извне, в том числе иностранными деньгами", - сказал Кобахидзе, затронув принятый в стране закон "О прозрачности иностранного влияния", который подвергается критике со стороны Запада.

В качестве примера иностранного вмешательства премьер привел предвыборный митинг-концерт оппозиции, который прошел в Тбилиси 20 октября, за шесть дней до выборов.

По словам Кобахидзе, акция была профинансирована неправительственными организациями, которые получают средства из-за границы.