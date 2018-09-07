Демобилизованные офицеры провели акцию протеста у здания правительства Армении

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Демобилизованные офицеры провели акцию у здания правительства Армении, требуя встречи с премьер-министром Николом Пашиняном, сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ.

"Все мы являемся военными пенсионерами, хотим обсудить с премьером, как и где мы будем жить дальше. У нас у всех имеются проблемы с жильем", – заявил один из участников акции.

Другой из офицеров отметил, что они обращались к властям, представили проблему, но всегда получали один и тот же ответ – денег в бюджете нет.

Отмечается, что участники акции на прошлой неделе встретились с заместителем министра обороны Армении, по их словам, в оборонном ведомстве им предложили предоставить соответствующую территорию.

"Предложение для нас неприемлемо, не уточняется, в каком месте участки будут выделены. По имеющимся у нас сведениям, премьер-министр в курсе нашей проблемы, готов провести с нами встречу. Рассчитывали, что сегодня кто-то из правительства выйдет к нам, поговорим, но, как видите, пока никого нет", – отметили проводящие акцию офицеры.