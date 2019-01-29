Делегацию ООН не пустили в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ Спецдокладчик ООН по внесудебным и массовым казням Аньес Калламар с сопровождающей ее делегацией не была допущена в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где был убит саудовский оппозиционный журналист Джамаль Кашикчи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что делегация ООН смогла провести лишь внешний осмотр здания саудовской дипмиссии.

Ранее Калламар сообщила, что она направляется в Турцию вместе с группой международных экспертов для оценки "независимого международного расследования" убийства Кашикчи. Результаты оценки расследования и ее рекомендации будут представлены на сессии в Совете по правам человека ООН в июне 2019 года.

Накануне ее принял глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ожидается, что с Калламар также встретится глава минюста Турции Абдульхамит Гюль и генпрокурор Стамбула Ирфан Фидан.

Работавший на Washington Post и проживавший в США последние годы журналист Джамаль Кашикчи исчез после посещения консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года.