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    ​Число жертв наводнения в Тбилиси возросло до 19

    Еще 6 человек пропали без вести

    Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ В результате наводнения, которое произошло в Тбилиси в ночь на 14 июня, погибло 19 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает Грузия-онлайн.

    По последним данным Совета безопасности и управления кризисами, идентифицированы 17 погибших, проводится идентификация двух тел.

    "Одно из тел обнаружено на территории парка "Мзиури", другое тело вынесла река Кура на берег в Гардабанском районе. Пропавшими без вести считаются 6 человек", — говорится в сообщении.

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