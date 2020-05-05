Число жертв COVID-19 в Армении выросло до 40

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 2 619, 1 человек умер.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Armenia, об этом сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Согласно данным, от осложнений коронавируса в стране скончались 40 человек. Среди инфицированных зафиксировано еще 6 случаев смерти, но они вызваны другими причинами.

В Армении действует режим чрезвычайного положения до 14 мая. Однако с 4 мая частично отменены ограничения на экономическую деятельность и передвижение людей.