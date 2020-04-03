Число инфицированных коронавирусом в Украине приближается к тысяче

Число инфицированных коронавирусом в Украине за ночь выросло с 897 до 942, число летальных исходов в общей сложности составило 23.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщило министерство здравоохранения страны.

Правительство Украины ранее ввело карантин с 12 марта по 3 апреля во всех учебных заведениях страны и запретило массовые мероприятия.

Позднее власти продлили карантин до 24 апреля. В стране не работает метро.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.