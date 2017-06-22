Бундестаг одобрил уход бундесвера с авиабазы "Инджирлик"

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Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Бундестаг Германии одобрил вывод военных бундесвера с турецкой авиабазы "Инджирлик". Как сообщает Report со ссылкой на DW, в поддержку предложения, внесенной партиями "большой коалиции", проголосовал 461 из 569 парламентариев.

Причиной ухода стали запреты турецкого правительства на посещение немецкими парламентариями военного контингента, расквартированного в Инджирлике.

На этой авиабазе с начала 2016 года были размещены около 270 немецких военнослужащих, шесть самолетов-разведчиков "Торнадо", оборудованных специальной оптикой, один самолет-заправщик Airbus A310 MRTT. Они поддерживали воздушные удары по базам террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке, осуществляя разведку с воздуха и дозаправку самолетов.

Теперь самолеты и воинский контингент будут перебазированы в Иорданию.