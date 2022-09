Блинкен: США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном

США приветствуют прекращение боев между Арменией и Азербайджаном, будут добиваться сохранения такого положения.

Как передает Report, об этом написал в Twitter госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Соединенные Штаты Америки привержены содействию мирному и процветающему будущему Южного Кавказа", - отметил он.

We welcome the cessation of hostilities between Azerbaijan and Armenia and will continue to work with the parties to seek to cement it. The United States remains committed to promoting a peaceful and prosperous future for the South Caucasus region.