Blinken: “ABŞ Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatların dayandırılmasını alqışlayır”

ABŞ Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatların dayandırılmasını alqışlayır və bu vəziyyəti saxlamağa çalışacaq.

“Report” xəbər verir ki, bunu ABŞ dövlət katibi Entoni Blinken tviter səhifəsində yazıb.

“Amerika Birləşmiş Ştatları Cənubi Qafqaz üçün dinc və firavan gələcəyin təşviqinə sadiqdir”, - deyə o bildirib.

We welcome the cessation of hostilities between Azerbaijan and Armenia and will continue to work with the parties to seek to cement it. The United States remains committed to promoting a peaceful and prosperous future for the South Caucasus region.