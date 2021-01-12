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Азербайджанцы Грузии требуют извинений от директора телеканала

Азербайджанцы Грузии требуют извинений от директора телеканала Слова гендиректора оппозиционного грузинского телеканала "Мтавари" Ники Гварамии вызвало недовольство мусульманской общины страны
В регионе
12 января 2021 г. 16:50
Азербайджанцы Грузии требуют извинений от директора телеканала
Ники Гварамии

Слова гендиректора оппозиционного грузинского телеканала "Мтавари" Ники Гварамии вызвало недовольство мусульманской общины страны.

Как передает грузинское бюро Report, комментируя открытое письмо председателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили об уходе из политики, Н.Гварамия применил неудачное сравнение.

“Полушутя скажу, что практически написано, что Саакашвили Аллах, а Гварамия посланник его Мухаммед", - сказал он в эфире канала.

Эти слова руководителя канала вызвал гневное возмущение у азербайджанцев Грузии. Они требуют извинений от Н.Гварамии перед мусульманами страны.

Экс-депутат парламента Грузии азербайджанец Руслан Гаджиев также резко осудил слова Н.Гварамии. Он назвал подобное сравнение недопустимым, призвав директора канала извиниться перед мусульманами.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan azərbaycanlıları Saakaşvilini Allahla müqayisə edən kanal direktorundan üzr tələb edirlər

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