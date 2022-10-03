Аятолла Хаменеи впервые прокомментировал массовые протесты в Иране

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил власти США и Израиля в организации массовых беспорядков в стране, которые начались после смерти задержанной из-за неправильно надетого хиджаба девушки Махсы Амини.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи обвинил власти США и Израиля в организации массовых беспорядков в стране, которые начались после смерти задержанной из-за неправильно надетого хиджаба Махсы Амини.

Как передает Report со ссылкой на Al Jazeera, об этом Хаменеи заявил на выпускной церемонии в полицейском университете в Тегеране.

"Я прямо говорю, что эти беспорядки и проблемы с безопасностью были замыслом США и оккупационного и фальшивого сионистского режима, а также тех, кому они платят. Некоторые вероломные иранцы за рубежом помогали им", - сказал Хаменеи.

По его словам, смерть девушки была несчастным случаем, и людям не стоило ожесточенно реагировать на происшествие, не дождавшись результатов официального расследования.

Жители Ирана протестуют с 18 сентября после гибели задержанной из-за неправильно надетого хиджаба Амини. По некоторым данным, в ходе протестов погибли свыше 100 человек.