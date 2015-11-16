Армянский солдат в результате избиения потерял память

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В результате избиения армянскими офицерами подчиненного в одной из военчастей минобороны Армении тот потерял память и не узнает родных.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила тетя избитого солдата Артура Акопяна Эдита Арутюнян.

Солдат был избит 6 ноября. По словам тети потерпевшего, Артура били в основном по голове: "Вечером Артур вместе с одним из друзей пошел за сигаретами, офицеры увидели их у дверей военчасти. Друг сбежал, а он не успел. Я не узнала его, когда увидела в госпитале. Он меня не вспомнил, потерял память, все повторял "Дживан меня избил, Дживан меня обидел". Но вспомнить, сколько человек его избивали, он не может", – рассказала Арутюнян.

Уроженец Еревана А.Акопян был призван в ВС Армении 16 января 2015 года. Он родился в Ереване. Об инциденте семье не сообщило ни руководство военчасти, ни госпиталя.