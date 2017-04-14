Армянская оппозиция намерена аннулировать итоги парламентских выборов в Конституционном суде

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Армянская оппозиция сегодня обжалует итоги прошедших в стране 2 апреля парламентских выборов в Конституционном суде, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Представители блока партий "Армянский национальный конгресс - Народная партия Армении" (АНК-НПА) заявили, что вручат в ближайшие часы в высшую судебную инстанцию страны заявление о признании недействительными результатов голосования.

"Безусловно, мы обратимся в КС", - заявил руководитель фракции АНК в уходящем составе Национального собрания Левон Зурабян.

В соответствии с законом, обжаловать результаты всенародного голосования можно лишь сегодня, на пятый день после объявления результатов голосования, до 18:00.

Согласно официальным итогам выборов, победу на них одержала Республиканская партия Армении, которую возглавляет президент страны Серж Саргсян. Эта партия получила 58 из 105 мандатов в парламенте нового, шестого созыва. В законодательный орган прошли еще 3 политические силы - центристские блоки партий "Царукян" (31 мандат) и "Елк" ("Выход") (9 мандатов), а также левонационалистическая партия "Дашнакцутюн" (7 мандатов).

Блок АНК-НПА, который возглавляет первый президент Армении Левон Тер-Петросян, набрал на выборах 1,6% голосов и занял 7-е место.