Обама не произнесет слова "геноцид" в заявлении 24 апреля

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама не произнесет слова "геноцид" в своем заявлении 24 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в заявлении Армянского национального комитета Америки (ANCA).

В ходе встречи с представителями армянской общины США Глава аппарата президента США Барака Обамы Деннис Макдоноу и заместитель советника по национальной безопасности Бен Родс заявили, что Б. Обама не намерен использовать слово "геноцид" в своем выступлении.