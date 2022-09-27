Апелляционная палата продлила домашний арест экс-президенту Молдовы

Апелляционная палата Кишинева одобрила требование обвинения, продлив таким образом домашний арест экс-президенту Молдовы Игорю Додону до 21 октября.

Апелляционная палата Кишинева одобрила требование обвинения, продлив таким образом домашний арест экс-президенту Молдовы Игорю Додону до 21 октября.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС адвокат Додона Николай Постурусу после заседания во вторник.

"Апелляционная палата одобрила требование прокуроров о продлении ареста на 30 дней, до 21 октября", - сказал адвокат. Суд первой инстанции удовлетворил требование прокуроров частично.

Додона задержали в конце мая, против него выдвинуты обвинения в госизмене, незаконном обогащении, коррупции, незаконном финансировании партии. Экс-президент заявил, что располагает доказательствами невиновности. Он считает, что дела против него заведены по политическим мотивам с целью ослабить крупнейшую в оппозиции Партию социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которую он ранее возглавлял. Прокуратура также предъявила обвинения в соучастии в незаконном обогащении его супруге, ей запрещено покидать страну, в рамках этого дела под арест помещен ее брат.