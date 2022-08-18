О нас

Суд в Молдовы продлил домашний арест Додону до 21 сентября

Суд в Молдовы продлил домашний арест Додону до 21 сентября Суд в Молдове в четверг продлил домашний арест бывшему президенту республики Игорю Додону по требованию прокуроров.
В регионе
18 августа 2022 г. 16:41
Суд в Молдовы продлил домашний арест Додону до 21 сентября

Суд в Молдове в четверг продлил домашний арест бывшему президенту республики Игорю Додону по требованию прокуроров.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Одобрена мера предварительного ареста сроком на 30 дней <...>, до 19:00 21 сентября", - зачитал решение судья в присутствии журналистов.

Защита экс-президента Молдовы опротестует решение о продлении ареста.

"Это решение будет оспорено в вышестоящей судебной инстанции в течение трех дней. Мы считаем его необоснованным", - сказал журналистам адвокат Николай Постурусу.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Moldova court extends ex-president's house arrest

Самое читаемое

Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
Швеция согласилась начать выполнять условия Турции для вступления в НАТО
12 августа 2022 г. 06:18
Президент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил памятник Гейдару Алиеву в Агсу
12 августа 2022 г. 14:42
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
Азербайджан в 17 раз увеличил закупки ветеринарных вакцин с основного рынка поставок
12 августа 2022 г. 17:47
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
Конгресс США утвердил пакет инициатив на $430 млрд для снижения инфляции
13 августа 2022 г. 02:19
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
СМИ: Борис Джонсон может вернуться в журналистику после отставки
13 августа 2022 г. 18:48
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
Криштиану Роналду рассказал, что запрещает своему сыну иметь мобильный телефон
14 августа 2022 г. 12:11
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
В Нигерии сообщили о гибели 50 человек в результате наводнения
14 августа 2022 г. 23:33
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
В Азербайджане число выданных по гослинии ипотечных кредитов приблизилось к 40 тыс.
15 августа 2022 г. 11:31
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
В сентябре-ноябре в Баку пройдут восемь международных выставок
17 августа 2022 г. 12:30
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
Азербайджан втрое увеличил доходы от экспорта нефти во Вьетнам
17 августа 2022 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi