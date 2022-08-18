Суд в Молдовы продлил домашний арест Додону до 21 сентября

Суд в Молдове в четверг продлил домашний арест бывшему президенту республики Игорю Додону по требованию прокуроров.

Суд в Молдове в четверг продлил домашний арест бывшему президенту республики Игорю Додону по требованию прокуроров.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Одобрена мера предварительного ареста сроком на 30 дней <...>, до 19:00 21 сентября", - зачитал решение судья в присутствии журналистов.

Защита экс-президента Молдовы опротестует решение о продлении ареста.

"Это решение будет оспорено в вышестоящей судебной инстанции в течение трех дней. Мы считаем его необоснованным", - сказал журналистам адвокат Николай Постурусу.