Суд в Молдовы продлил домашний арест Додону до 21 сентября

Суд в Молдове в четверг продлил домашний арест бывшему президенту республики Игорю Додону по требованию прокуроров.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
"Одобрена мера предварительного ареста сроком на 30 дней <...>, до 19:00 21 сентября", - зачитал решение судья в присутствии журналистов.
Защита экс-президента Молдовы опротестует решение о продлении ареста.
"Это решение будет оспорено в вышестоящей судебной инстанции в течение трех дней. Мы считаем его необоснованным", - сказал журналистам адвокат Николай Постурусу.