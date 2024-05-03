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Грузинский политолог заявил, что Запад и, в частности, США не хотят сильную Грузию

Грузинский политолог заявил, что Запад и, в частности, США не хотят сильную Грузию Для нашей страны наступили тяжелые времена, Запад и, в частности, США не хотят видеть сильную Грузию.
В регионе
3 мая 2024 г. 03:11
Грузинский политолог заявил, что Запад и, в частности, США не хотят сильную Грузию

Для нашей страны наступили тяжелые времена, Запад и, в частности, США не хотят видеть сильную Грузию.

Об этом в беседе с корреспондентом грузинского бюро Report сказал местный политолог Леван Мамаладзе.

По его словам, закон об "иноагентах", который планируется принять в Грузии, уже многие десятилетия действует в США.

"Аналогичные законы работают в ряде европейских стран, включая Венгрию, Словакию, Польшу, Россию, а также Израиль. Франция, к примеру, намерена принять такой закон. Иными словами, эти страны ограничивают деятельность НПО и СМИ, финансируемых из-за границы. Но когда дело касается Грузии, никто не хочет этого допустить. Но мы будем защищать свои права и суверенитет", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что данный закон принимается для обеспечения прозрачности, поскольку "власти должны обладать информацией, откуда и с какой целью финансируется отдельно взятая организация".

"Некоторые СМИ продвигают тезисы об отдалении Грузии от Евросоюза, представители молодежи, не имея представления о деталях упомянутого законопроекта, выходят на акции протеста, во время которых уже наблюдаются проявления вандализма, в стражей порядка кидают камни, имеют место акты насилия, что недопустимо", - добавил Л.Мамаладзе.

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Версия на азербайджанском языке Levan Mamaladze: Qərb və ABŞ güclü Gürcüstanı görmək istəmir

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