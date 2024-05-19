Постпред Ирана при ООН: Тегеран ведет переговоры с Вашингтоном в Омане

Иран проводит непрямые переговоры с представителями Соединенных Штатов в Омане, это непрерывный процесс.

Иран проводит непрямые переговоры с представителями Соединенных Штатов в Омане, это непрерывный процесс.

Как передает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сообщил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

"Переговоры проходят. Эти переговоры не первые и не будут последними", - отметил дипломат.

Непрямые переговоры означают, что иранские и американские дипломаты общаются через посредников - в этом случае через представителей Омана.

Ранее Axios со ссылкой на источники сообщил, что США и Иран на этой неделе провели в Омане непрямые переговоры по вопросу недопущения эскалации на Ближнем Востоке. В ходе консультаций также обсуждалась "обеспокоенность США ядерной программой" Тегерана. Последние ирано-американские непрямые переговоры в Маскате прошли пять месяцев назад.