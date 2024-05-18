Первый энергоблок на АЭС "Аккую" начнет работу в апреле 2025 года

Строительство АЭС "Аккую" в Мерсине вышло на этап пуско-наладочных работ на первом энергоблоке, который предполагается ввести в строй в апреле 2025 года.

Строительство АЭС "Аккую" в Мерсине вышло на этап пуско-наладочных работ на первом энергоблоке, который предполагается ввести в строй в апреле 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на газету Milliyet, об этом сообщил директор по строительству и организации производства АО "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин.

"Сейчас ведутся пуско-наладочные работы систем первого энергоблока. Согласно межправительственному соглашению, у нас есть 7 лет [до начала коммерческой выработки электроэнергии. Лицензию на строительство первого энергоблока мы получили в апреле 2018 года, так что дата ввода в эксплуатацию первого энергоблока, предположительно, апрель 2025 года. На первом блоке большая часть основных строительно-монтажных работ завершена, ведутся пуско-наладочные работы всего оборудования и систем", - отметил Сеземин.

По его словам, "работы ведутся в полном соответствии с ранее утвержденным графиком". Он пояснил, что проводится "операция по натяжению специальных стальных тросов в защитном контейнере". Идет установка устройства загрузки ядерного топлива.