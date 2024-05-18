О нас

Первый энергоблок на АЭС "Аккую" начнет работу в апреле 2025 года

Первый энергоблок на АЭС "Аккую" начнет работу в апреле 2025 года Строительство АЭС "Аккую" в Мерсине вышло на этап пуско-наладочных работ на первом энергоблоке, который предполагается ввести в строй в апреле 2025 года.
В регионе
18 мая 2024 г. 21:54
Первый энергоблок на АЭС Аккую начнет работу в апреле 2025 года

Строительство АЭС "Аккую" в Мерсине вышло на этап пуско-наладочных работ на первом энергоблоке, который предполагается ввести в строй в апреле 2025 года.

Как передает Report со ссылкой на газету Milliyet, об этом сообщил директор по строительству и организации производства АО "Аккую Нуклеар" Денис Сеземин.

"Сейчас ведутся пуско-наладочные работы систем первого энергоблока. Согласно межправительственному соглашению, у нас есть 7 лет [до начала коммерческой выработки электроэнергии. Лицензию на строительство первого энергоблока мы получили в апреле 2018 года, так что дата ввода в эксплуатацию первого энергоблока, предположительно, апрель 2025 года. На первом блоке большая часть основных строительно-монтажных работ завершена, ведутся пуско-наладочные работы всего оборудования и систем", - отметил Сеземин.

По его словам, "работы ведутся в полном соответствии с ранее утвержденным графиком". Он пояснил, что проводится "операция по натяжению специальных стальных тросов в защитном контейнере". Идет установка устройства загрузки ядерного топлива.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Посольство Турции в Кыргызстане предостерегло своих граждан от посещения массовых мероприятий в Бишкеке
Посольство Турции в Кыргызстане предостерегло своих граждан от посещения массовых мероприятий в Бишкеке
18 мая 2024 г. 19:38
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
18 мая 2024 г. 18:10
На границе Турции с Ираном произошло ДТП, пострадали 11 военных
На границе Турции с Ираном произошло ДТП, пострадали 11 военных
18 мая 2024 г. 16:17
Гарибашвили назвал оскорбительным участие глав МИД зарубежных стран в митинге в Тбилиси
Гарибашвили назвал оскорбительным участие глав МИД зарубежных стран в митинге в Тбилиси
18 мая 2024 г. 15:26
Мехмет Шимшек: Тюркский инвестфонд поможет странам ОТГ занять важное место в мировой экономике
Мехмет Шимшек: Тюркский инвестфонд поможет странам ОТГ занять важное место в мировой экономике
18 мая 2024 г. 14:04
Эвакуация из Волчанска, где продолжаются тяжелые бои
ФотоЭвакуация из Волчанска, где продолжаются тяжелые бои
18 мая 2024 г. 13:48
Глава МИД Армении обсудил с нидерландской коллегой мирный договор между Баку и Ереваном
Глава МИД Армении обсудил с нидерландской коллегой мирный договор между Баку и Ереваном
18 мая 2024 г. 12:21
Турция направила партию гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Афганистане
Турция направила партию гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Афганистане
18 мая 2024 г. 02:59
Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах во время вето
Президент Грузии не будет вносить поправок к принятому закону об иноагентах во время вето
18 мая 2024 г. 00:26
Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса времен второй мировой войны
Причиной взрыва в Петербурге стала детонация боеприпаса времен второй мировой войны
17 мая 2024 г. 22:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi