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На Сахалине огонь уничтожил более 40 дачных домов и хозпостроек

На Сахалине огонь уничтожил более 40 дачных домов и хозпостроек Более 40 дачных домов и хозяйственных построек сгорели в селе Восток Поронайского городского округа на Сахалине.
В регионе
19 мая 2024 г. 08:27
На Сахалине огонь уничтожил более 40 дачных домов и хозпостроек

Более 40 дачных домов и хозяйственных построек сгорели в селе Восток Поронайского городского округа на Сахалине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В 03:08 19 мая (20:08 18 мая по бакинскому времени) поступила информация о пожаре в 43 дачных домов и хозяйственных построек в населенном пункте Восток Поронайского городского округа на ул. Мира, 32. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Площадь открытого горения составила 2,1 тыс. кв. м. В пресс-службе ведомства отметили, что все постройки сгорели полностью. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Тушение затруднял сильный ветер.

Всего к тушению были привлечены 21 человек и 7 единиц техники.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada 40-dan çox bağ evi və yardımçı tikililər yanıb

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