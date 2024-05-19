На Сахалине огонь уничтожил более 40 дачных домов и хозпостроек

Более 40 дачных домов и хозяйственных построек сгорели в селе Восток Поронайского городского округа на Сахалине.

Более 40 дачных домов и хозяйственных построек сгорели в селе Восток Поронайского городского округа на Сахалине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области.

"В 03:08 19 мая (20:08 18 мая по бакинскому времени) поступила информация о пожаре в 43 дачных домов и хозяйственных построек в населенном пункте Восток Поронайского городского округа на ул. Мира, 32. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Площадь открытого горения составила 2,1 тыс. кв. м. В пресс-службе ведомства отметили, что все постройки сгорели полностью. По предварительной версии, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Тушение затруднял сильный ветер.

Всего к тушению были привлечены 21 человек и 7 единиц техники.