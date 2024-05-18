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Посольство Турции в Кыргызстане предостерегло своих граждан от посещения массовых мероприятий в Бишкеке

Посольство Турции в Кыргызстане предостерегло своих граждан от посещения массовых мероприятий в Бишкеке Посольство Турции в Кыргызстане предостерегло своих граждан от посещения массовых мероприятий в Бишкеке.
В регионе
18 мая 2024 г. 19:38
Посольство Турции в Кыргызстане предостерегло своих граждан от посещения массовых мероприятий в Бишкеке

Посольство Турции в Кыргызстане предостерегло своих граждан от посещения массовых мероприятий в Бишкеке.

Как сообщает Report, в дипмиссии призвали граждан страны, в первую очередь студентов, избегать посещения увеселительных заведений в кыргызской столице по вечерам после ночных акций протеста, когда произошел конфликт местных жителей с гражданами азиатских стран.

Напомним, что 13 мая во дворе одного из хостелов Бишкека, где живут иностранцы, произошла драка с их участием. Во время беспорядков были избиты несколько местных жителей. По информации местных СМИ, в пятницу вечером у хостела собрались сотни мужчин, которые "захотели разобраться с иностранцами". На место прибыли усиленные наряды милиции, есть задержанные.

В Минздраве позднее заявили, что в ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfirliyi Qırğızıstandakı vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib

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