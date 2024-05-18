Посольство Турции в Кыргызстане предостерегло своих граждан от посещения массовых мероприятий в Бишкеке.
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Напомним, что 13 мая во дворе одного из хостелов Бишкека, где живут иностранцы, произошла драка с их участием. Во время беспорядков были избиты несколько местных жителей. По информации местных СМИ, в пятницу вечером у хостела собрались сотни мужчин, которые "захотели разобраться с иностранцами". На место прибыли усиленные наряды милиции, есть задержанные.
В Минздраве позднее заявили, что в ночь с 17 на 18 мая за медицинской помощью к бригадам скорой помощи обратились 29 человек, из которых 15 человек были госпитализированы, остальным была оказана помощь на месте.