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При обстреле Херсонской области Украины погибли два человека, еще двое получили ранения

При обстреле Херсонской области Украины погибли два человека, еще двое получили ранения В результате обстрела Херсонской области Украины погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.
В регионе
19 мая 2024 г. 10:45
При обстреле Херсонской области Украины погибли два человека, еще двое получили ранения

В результате обстрела Херсонской области Украины погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

Согласно информации, зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, а также жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 8 частных домов. В результате обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения.

Удары были нанесены по населенным пунктам Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка, Никольское, Берислав, Михайловка, Тягинка, Осокоровка, Львовское, Новоалександровка и город Херсон.

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Версия на азербайджанском языке Xersonun raket atəşinə tutulması nəticəsində ölən və yaralananlar var

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