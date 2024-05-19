При обстреле Херсонской области Украины погибли два человека, еще двое получили ранения

В результате обстрела Херсонской области Украины погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

В результате обстрела Херсонской области Украины погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

Как передает Report , об этом сообщили в пресс-службе областной военной администрации.

Согласно информации, зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру, а также жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 8 частных домов. В результате обстрелов два человека погибли, еще двое получили ранения.

Удары были нанесены по населенным пунктам Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка, Никольское, Берислав, Михайловка, Тягинка, Осокоровка, Львовское, Новоалександровка и город Херсон.