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Гарибашвили назвал оскорбительным участие глав МИД зарубежных стран в митинге в Тбилиси

Гарибашвили назвал оскорбительным участие глав МИД зарубежных стран в митинге в Тбилиси Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили назвал грубым вмешательством во внутренние дела страны выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси.
В регионе
18 мая 2024 г. 15:26
Гарибашвили назвал оскорбительным участие глав МИД зарубежных стран в митинге в Тбилиси

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Гарибашвили назвал грубым вмешательством во внутренние дела страны выступление глав МИД Литвы, Эстонии и Исландии на митинге в Тбилиси.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, Гарибашвили в беседе с журналистами назвал оскорбительным для Грузии участие зарубежных политиков в устроенном оппозицией митинге.

"Как это назвать, если не оскорбительным вмешательством во внутриполитические дела нашей страны? Что это, если не оскорбление? Неприемлемо, когда приезжает глава МИД иностранного государства [и выступает на митинге], тем более дипломат, это неписаный закон, это красная линия. И когда они выступают и учат нас уму с трибуны оппозиции, это неприемлемо. Какая же эта поддержка? Это грубое вмешательство, нарушение всего. И еще говорят нам о дружбе", - заявил Гарибашвили.

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