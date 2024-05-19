СМИ: Парламент Грузии сможет преодолеть вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии сможет преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили на законопроект об иноагентах.
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В статье отмечается, что правящая партия "Грузинская мечта" располагает 84 голосами, а для преодоления вето нужно лишь 72 голоса. При этом уточняется, что парламент 28 июня уйдет на каникулы.
"Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решит ли "Грузинская мечта" преодолеть вето или отложит принятие закона до сентября", — говорится в материале издания.
Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который ранее в третьем чтении был утвержден парламентом. Документ обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.