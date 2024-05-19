СМИ: Парламент Грузии сможет преодолеть вето на закон об иноагентах

Парламент Грузии сможет преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили на законопроект об иноагентах.

Парламент Грузии сможет преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили на законопроект об иноагентах.

Как передает Report , об этом пишет издание Civil Georgia.

В статье отмечается, что правящая партия "Грузинская мечта" располагает 84 голосами, а для преодоления вето нужно лишь 72 голоса. При этом уточняется, что парламент 28 июня уйдет на каникулы.

"Ключевой вопрос сейчас заключается в том, решит ли "Грузинская мечта" преодолеть вето или отложит принятие закона до сентября", — говорится в материале издания.

Напомним, что президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон "О прозрачности иностранного влияния", который ранее в третьем чтении был утвержден парламентом. Документ обязывает финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.