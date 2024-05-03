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Омбудсмен Армении: В стране есть проблемы, связанные со свободой СМИ

Омбудсмен Армении: В стране есть проблемы, связанные со свободой СМИ В Армении существует ряд проблем, связанных со свободой прессы.
В регионе
3 мая 2024 г. 11:41
Омбудсмен Армении: В стране есть проблемы, связанные со свободой СМИ

В Армении существует ряд проблем, связанных со свободой прессы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании омбудсмена Армении Анаит Манасян по случаю Всемирного дня свободы печати.

Она подчеркнула, что СМИ играют ключевую роль в построении демократического государства, руководствующегося принципом верховенства закона. На этом фоне не остаются незамеченными случи преследования журналистов, воспрепятствования их профессиональной деятельности.

Манасян отметила важность создания свободной и благоприятной атмосферы для работы СМИ, а также осуществления профессиональной медийной деятельности исключительно в контексте соблюдения правил этики, принципов "ответственной журналистики" и исключения языка вражды.

Она пообещала приложить все усилия для обеспечения свободной деятельности СМИ в стране.

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