Омбудсмен Армении: В стране есть проблемы, связанные со свободой СМИ

В Армении существует ряд проблем, связанных со свободой прессы.

В Армении существует ряд проблем, связанных со свободой прессы.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в послании омбудсмена Армении Анаит Манасян по случаю Всемирного дня свободы печати.

Она подчеркнула, что СМИ играют ключевую роль в построении демократического государства, руководствующегося принципом верховенства закона. На этом фоне не остаются незамеченными случи преследования журналистов, воспрепятствования их профессиональной деятельности.

Манасян отметила важность создания свободной и благоприятной атмосферы для работы СМИ, а также осуществления профессиональной медийной деятельности исключительно в контексте соблюдения правил этики, принципов "ответственной журналистики" и исключения языка вражды.

Она пообещала приложить все усилия для обеспечения свободной деятельности СМИ в стране.